شاهدوا لقطات مخيفة.. كاميرا مراقبة ترصد لحظة سقوط طائرة تكساس

رصدت كاميرا مراقبة لقطات مخيفة للحظة سقوط طائرة تابعة لخطوط “أطلس” الأميركية، جنوب شرقي تكساس، الشهر الماضي.

وقال موقع “فوكس نيوز” الأميركي إن الحادث خلف مقتل جميع من كان على متن الطائرة، وعددهم 3 رجال.

ويظهر شريط الفيديو أن طائرة الشحن فقدت توازنها بشكل مفاجئ، الأمر الذي جعلها تسقط بسرعة كبيرة.



وفي مقدمة الفيديو حجبت الأشجار الرؤية، لكن يمكن مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع التحطم. وقال برايان هوثورن، رئيس مقاطعة تشامبرز: “يمكن رؤية انفجار الطائرة، التي كانت متوجهة إلى هيوستون قادمة من ميامي، لكن ليس بسبب حريق”.

وذكر “فوكس نيوز” أن الفيديو جرى تصويره يوم 23 فبراير من طرف كاميرا مراقبة، متواجدة خارج مكتب الشرطة، فيما لم يتم نشر المقطع آنذاك بسبب سرية التحقيقات التي كانت تجرى على خلفية الحادث.