شاهدوا.. محاكمة “ديك” بدعوى “الإزعاج الصّوتي”!

وجهت محكمة ​روشفور​ الفرنسية تهمة “الإزعاج الصوتي” للديك “موريس”، على خلفية شكوى من الجيران بسبب صياحه المبكر صباح كل يوم.

وحضرت الجلسة ​كورين فيسو​، صاحبة ​الديك​ “موريس”، الذي “تغيّب” عنها. كما لم يحضر الزوجان المتقاعدان صاحبا الدعوى الغريبة.

وقال محامي الإدعاء، فنسان أوبيرو، إنّ “المحاكمة ليست صراعاً بين ​المدينة​ و​الريف​، بل هي مشكلة إزعاج صوتي، مضيفاً: “لو كان الموضوع مرتبطاً بديك أو كلب أو أبواق سيارات أو موسيقى، ففي كل الحالات المقصود هو الضجيج”.



وتابع: “موكلاي لا يرفضان حق الديك في الصياح، لكنهما يريدان أن ينعما بالهدوء بين السادسة والثامنة والنصف صباحا”.

وردّ محامي صاحبة الديك، قائلاً: “لماذا لم ينزعج سوى اثنين من أصل 40 جاراً؟”.