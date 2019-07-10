شاهدوا.. محاكمة “ديك” بدعوى “الإزعاج الصّوتي”!

وجهت محكمة روشفور الفرنسية تهمة “الإزعاج الصوتي” للديك “موريس”، على خلفية شكوى من الجيران بسبب صياحه المبكر صباح كل يوم.
وحضرت الجلسة كورين فيسو، صاحبة الديك “موريس”، الذي “تغيّب” عنها. كما لم يحضر الزوجان المتقاعدان صاحبا الدعوى الغريبة.
وقال محامي الإدعاء، فنسان أوبيرو، إنّ “المحاكمة ليست صراعاً بين المدينة والريف، بل هي مشكلة إزعاج صوتي، مضيفاً: “لو كان الموضوع مرتبطاً بديك أو كلب أو أبواق سيارات أو موسيقى، ففي كل الحالات المقصود هو الضجيج”.
وتابع: “موكلاي لا يرفضان حق الديك في الصياح، لكنهما يريدان أن ينعما بالهدوء بين السادسة والثامنة والنصف صباحا”.
وردّ محامي صاحبة الديك، قائلاً: “لماذا لم ينزعج سوى اثنين من أصل 40 جاراً؟”.