شاهدوا مشجع يقبل مذيعة على الهواء في مونديال كأس العالم

في واقعة مشابهة للتحرش الجنسي الذي تتعرض له المذيعات أثناء تغطية أخبار مونديال كأس العالم 2018 بروسيا، تعرضت مؤخراً مذيعة إسبانية إلى تحرش جنسي على الهواء مباشرة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المذيعة الإسبانية “ماريا جوميز”، تعرضت لتحرش جنسي من مشجع، اقترب منها عنوة، وقبلها بالقوة، أثناء تغطيتها لمباراة إسبانيا وروسيا،في بث مباشر، لتقرر “ماريا” نشر الفيديو عبر حسابها الخاص على تويتر، وعلقت عليه: “التحرش ليس مزحة”، وعبرت عن استيائها الشديد من تلك المضايقات التي تتعرض لها باستمرار في روسيا.

وفي الفيديو تظهر ماريا، أثناء تقديمها تقرير عن المباراة أمام الكاميرا، وفجأة اقترب منها رجل، وبدأ في الحوم حولها، قبل أن يجذبها نحوه بالقوة، ويقبلها عنوة، في حين استمرت محاولات “ماريا” للابتعاد عنه ودفعه عنها.

جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يشهد فيها مونديال روسيا، حالة تحرش بالمراسلات والمذيعات، فقد تكررت الحادثة أكثر من مرة على الهواء مباشرة ضد مذيعات من السويد والبرازيل وكولومبيا، ما أدى لإطلاق اسم “مونديال التحرش” على مونديال روسيا 2018.