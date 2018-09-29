شاهدوا.. معاناة تلاميذ هنود يعبرون النهر في آنية الطعام للوصول إلى المدرسة

كشف شريط فيديو من ولاية آسام الهندية عن معاناة التلاميذ الصغار في سبيل الوصول إلى المدرسة وتلقي العلم.

ونقلت صحيفة ” الديلي ميل” البريطانية عن وسائل إعلام هندية أن الشريط تم التقاطه في مقاطعة نادوير بولاية آسام شرقي الهند، وفيه يظهر تلاميذ المدرسة وهم يعبرون النهر في آنية الطعام الضخمة وهم يحملون حقائب المدرسة على ظهورهم، ويستخدمون أيديهم للتجديف.

وتضيف الصحيفة: إن المدرسة قد بُنيت على جزيرة وسط النهر، وليس بالمنطقة جسر يصل المدرسة بالقرى على الضفة الأخرى للنهر.

ووصف أحد السياسيين بولاية آسام عبور الأطفال النهر بهذه الطريقة بأنه “عار.. وأمر يدعو للأسف”.. مطالبًا المسؤولين بالولاية بتخصيص مركب لنقل الأطفال.