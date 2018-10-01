شاهدوا.. منزل من الشوكولا في باريس

أصبحت غرفة نزهة تقع في إحدى الحدائق بضاحية باريس مشهورة على الانترنت مؤخرا، حيث بنيت من الشوكولاتة بصورة كاملة، وتبلغ مساحتها 18 مترا مربعا وتسع 4 أشخاص. وتم تصنيع جميع المكونات لهذه الغرفة “الحلوة”، مثل الجدران، الأسقف، المدافئ، منضدة الزينة، الساعة، الأكواب والكتب حتى مصابيح الثريا وغيرها من 1.5 طن من الشوكولاتة الصالحة للأكل. كما هناك بركة ومصطبة زهور خارج الغرفة وهما مصنوعتان من الشوكولاتة أيضا.

وقال مصمم الغرفة وصانعها ديكلوزو، المتخصص في منحوتات الشوكولاتة: “لم أتوقع ان أحصل على الفرصة لبناء غرفة شوكولاتة بالحجم الطبيعي للمسافرين، وآمل في ان يتمكن الضيوف من تجربة مثل هذا المسكن الحلو والفريد.”