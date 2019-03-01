شاهدوا.. منسق زهور يشتكي من مخالفات موظفي البلدية.. وتوجيه عاجل من أمين الشرقية

بعد ظهوره في مقطع فيديو يشتكي من مخالفات موظفي البلدية التي تُعطى له؛ حيث إنه يعمل منسق زهور ويطالب بالنظر في وضعه بسبب ظروفه الأسرية، وجه أمين أمانة المنطقة الشرقية باستدعاء المواطن وإلغاء جميع المخالفات التي أعطيت له وإيجاد حل سريع له لكسب رزقه بطريقة نظامية وتقديم كل المساعدات له وفقا لـ”سبق”.



وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، بأنه سيتم مساعدة المواطن صاحب مقطع الفيديو في عملية كسب الرزق، عن طريق إحدى المبادرات التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، سواء مشروع بسطة أو مشروع فود ترك أو إحدى الطرق الرسمية لضمان الاستمرارية له، وتم التواصل مع المواطن وسيتم معالجة أمره قريباً.

يذكر أن المواطن ظهر في مقطع فيديو يطالب بمنحه رخصة نظامية لمزاولة مهنته ليعيش حياة كريمة هو وأسرته، مشيرًا إلى أن جميع الشركات والمؤسسات والوظائف رفضت توظيفه بسبب تقدمه في العمر.