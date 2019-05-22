شاهدوا.. موظف بالخطوط التركية يتهجم على راكب أجنبي طلب منه مساعدة مُسنة!

وثق مقطع فيديو مشهدًا مؤسفًا لموظف الخطوط التركية وهو يتلفّظ بألفاظ نابية ويتهجم على راكب أجنبي طلب منه تقديم مساعدة لسيدة مسنة في مطار إسطنبول.

وأظهر الفيديو الموظف وهو يتهجم بالضرب على الراكب الأجنبي ويطرده في الوقت الذي تتوارد فيه تقارير من مصادر متعددة عن سوء معاملة السياح وتعرضهم للسرقة والابتزاز والاحتجاز من قبل السلطات التركية.

وأكدت تقارير أن السياحة في تركيا ما هي إلا نصب واحتيال مع ابتزاز وتهديد للسياح خاصةً السعوديين والخليجيين، حيث تم سرقة 154 جوازًا سعوديًّا في 9 أيام فقط، كما ألغت مكاتب سياحية رحلاتها إلى هذه الدولة لانعدام الأمن.

كما ينصح الخبراء جميع السياح بعدم المخاطرة بحياتهم بالسفر إلى تركيا، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار التهديدات التركية في اعتقال كل من ينتقد تركيا ونظامها وسياساتها في المنطقة.

ومن أكثر التناقضات في الحالة التركية بشأن التعامل مع السياح، ادعاء نظامها أن السائح غير مطالب بتأشيرة، ثم العودة مرة أخرى والمطالبة بتأشيرة للدخول خاصة للسائح السعودي، ليتأكد فيما بعدُ أن التأشيرة شرط للدخول إلى تركيا.