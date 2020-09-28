في موقف مؤثّر، تلقّى موظّف توصيل بيتزا مسنّ إكرامية كبيرة من محبيه تم جمعها من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة لإيصاله البيتزا لأحد الزبائن الذي قام بتسجيل العديد من الحجوزات التي كان يجلبها العامل.

ويعمل ديرلين نيوي (89 عاماً)، 30 ساعة أسبوعياً على إيصال البيتزا للمنازل والأشخاص الذين يقومون بطلبها من المطعم الذي يعمل به، بحسب ما ذكر موقع “ksltv”.



إلا أنّ نيوي فوجئ بزيارة من عائلة فالديز، التي طرقت باب بيته في ولاية يوتا الأميركية، التي قدّمت له مفاجأة تمثلت بإكرامية كبيرة وصلت لـ12 ألف دولار أميركي، تم جمعها عن طريق تبرعات على موقع “تيك توك”، بعدما قامت العائلة بتسجيل العديد من زياراته لها بمهمة إيصال البيتزا.

89-year old Derlin Newey started delivering pizzas to make ends meet. He never thought one of his customers would change everything. Here’s our story for @KSL5TV on the delivery he never saw coming. #ksltv #goodnews



@JDortz_Photog pic.twitter.com/WEJdOKoVnN — Alex Cabrero (@KSL_AlexCabrero) September 23, 2020

وعلق كارلوس فالديز أحد أفراد الأسرة قائلاً: “الأمر جنوني، الجميع يحبونه”. وتقول العائلة إنّ عبارته الدائمة مع كل عملية توصيل هي: “مرحباً، هل طلبت بعض البيتزا؟”.



وفي الوقت الذي يتابع فيه أكثر من 53 ألف شخص فيديوهات عامل البيتزا، قرّرت العائلة العمل على مساعدته لكي لا يضطر للعمل كثيراً، وليقرروا الطلب من متابعيهم التبرع للعامل، وبدأ المال يتدفق.



وتمكّنوا من جمع 12 ألف دولار، وقدموا له شيكاً موقعاً من “عائلة تيك توك”، حيث فوجئ نيوي تماماً، ولم يكن يعرف حتى ما هو “تيك توك”، لكنه كان ممتناً لهذه الهدية غير المتوقعة.



وقال نيوي وهو يحبس دموع الفرح: “كيف أشكركم؟ لا أعرف ماذا أقول”.

موقفٌ مؤثّر لموظّف توصيل بيتزا بسنّ الـ 89 عاماً موقفٌ مؤثّر لموظّف توصيل بيتزا بسنّ الـ 89 عاماً موقفٌ مؤثّر لموظّف توصيل بيتزا بسنّ الـ 89 عاماً موقفٌ مؤثّر لموظّف توصيل بيتزا بسنّ الـ 89 عاماً موقفٌ مؤثّر لموظّف توصيل بيتزا بسنّ الـ 89 عاماً موقفٌ مؤثّر لموظّف توصيل بيتزا بسنّ الـ 89 عاماً