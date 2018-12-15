الصفحة الرئيسية منوعات شاهدوا موقف محرج حصل مع نادل خلال حفل جائزة نوبل.. والكاميرات تكشفه

شاهدوا موقف محرج حصل مع نادل خلال حفل جائزة نوبل.. والكاميرات تكشفه

بواسطة -
0 56
Waiter accidentally drops food on Dan Larhammar at the Nobel banquet 2018

شاهدوا موقف محرج حصل مع نادل خلال حفل جائزة نوبل.. والكاميرات تكشفه

افاد موقع “expressen.se”، ان نادل محترف من ليتوانيا يعيش في السويد يدعى ​فاديماس​، وبينما كان يعمل في المأدبة الرئيسة لجوائز نوبل ويقدم الوجبات للحضور، تدحرجت قطعة من الطبق الذي يحمله ووقعت على سترة أستاذ البيولوجيا الجزيئية والخلوية، دان لارهامار.

وسارع فاديماس الى تصحيح ما فعله، ومسح البقعة من على سترة الضيف، وحينها بدت على وجهه تعابير مضحكة التقتطها عدسات الكاميرات.

وقد تكفّل ​المطعم​ بدفع تكاليف تنظيف سترة لارهامار.

وقال فاديماس: “كانت وجبة خفيفة، وتدحرجت قطعة منها فقط. لم يكن هناك أي شيء سلبي. لقد كان الأستاذ لطيفا وشعر بالإحراج أكثر مني”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.