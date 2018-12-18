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شاهدوا موقف محرج لمذيعة على الهواء مباشرة

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من أكثر المواقف المحرجة التي قد يتعرض لها مذيعو الأخبار، حدوث خلل ما، وهم على الهواء مباشرة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مصففة شعر وهي تحاول ترتيب شعر المذيعة على قناة “أيه بي سي” الأسترالية، تمارى أودين، عندما انتهى الفاصل الإعلاني خلال النشرة الإخبارية.

وأدركت مصففة الشعر الخطأ الذي وقعت فيه متأخرة بعض الشيء، وسارعت إلى الابتعاد عن مجال الكاميرا.

وقدمت لاحقا أودين اعتذارا مع توضيح لسبب انفعالها عبر حسابها في تويتر قائلة: “بدأ البث المباشر متقدما بدقيقة عن موعده، وكنت أعتقد أن المخرج كان يحاول أن يخيفنا، ولذلك قلت هل تمزحون؟.

وعلى الرغم من الموقف المحرج، فقد أبدى مذيعون آخرون تقديرهم لأودين على سرعة بديهتها وتعاملها مع الموقف.

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