صدم نجم “يوتيوب” ​جيمس تشارلز​ المتابعين بإعلانه حمله، وظهر ببطن منتفخ في جلسة تصوير مزيّفة.

ونشر جيمس عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة له ببطن منتفخ، من أجل الترويج لفيديو “حامل لمدة 24 ساعة”.

فكرة الفيديو نتيجة لتحدٍّ قدّمته له صديقته المدونة الإجتماعية لورا ميلادو، التي تنتظر حالياً طفلها الثاني، لمعرفة ما إذا كان “قوياً” بما يكفي، لتحمّل تجربة الحمل.

وعلّق جيمس على الفيديو، قائلاً: “لم يُصنع هذا الفيديو ليسخر من أو للاستخفاف من حالات الحمل ومخاطرها والمضاعفات التي تقال حولها”.

وأضاف: “من الواضح أنها تجربة رائعة أن تختبرها النساء في أجسادهن، وتتطلب الكثير من القوة أيضاً”.

وعبّر المتابعون عن غضبهم من هذا الفيديو، الذي وصفوه بالتصرّف المرفوض وعديم الإحساس، على الرغم من تأكيد جيمس أن الفيديو هدفه الإضاءة على معاناة المرأة الحامل، وكشف أن عائدات الفيديو ستكون لجمعيات خيرية تركز على معالجة مشاكل ​الإنجاب​.





