شاهدوا.. هجوم بـ السيف على إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة في الرباط

أقدم مواطن مغربي يوم الجمعة، على مهاجمة خطيب الجمعة في “مسجد حسان” في العاصمة المغربية الرباط، بوساطة سيف، وفق ما أوردت مواقع إخبارية محلية.



وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن شخصًا حاول مهاجمة الإمام أثناء إلقاء خطبة الجمعة، محاولًا إيذاءه بوساطة سيف قبل أن يحاصره المصلون ويمنعوه من الإقدام على ذلك، وسط حالة من الرعب والهلع.

وعلى الفور اعتقلت العناصر الأمنية المهاجم وتم اقتياده إلى مركز الأمن في المدينة، ثم فرضت طوقًا أمنيًا كبيرًا في محيط المسجد، ولا تزال أسباب الهجوم مجهولة.

وظهرت على شاشات القنوات الوطنية المغربية حالة الهلع وسط المصلين، إذ كانت تنقل صلاة الجمعة مباشرة.