كشفت الممثلة ​ميغان ماركل​، زوجة ​الأمير هاري​، معاناتها خلال وجودها في القصر الملكي البريطاني، قبل تخليها وزوجها هاري عن واجباتهما الملكية العام الماضي، لدرجة أنها أحياناً كانت “تفقد الرغبة في الإستمرار على قيد الحياة”.

وفي حوارها وزوجها مع الإعلامية الأميركية ​أوبرا وينفري​، قالت ميغان إنها لم تكن تحصل على مساعدة عندما كانت تطلبها.



وسألت وينفري ميغان عما إذا كانت قد راودها شعور بإيذاء نفسها، أو أفكار إنتحارية في مرحلة ما، فأجابت: “نعم. تماما، بوضوح شديد ومخيف. ولم أكن أدري حين تنتابني هذه المشاعر إلى مَن ألجأ”.

وتطرّق الحوار الذي إستغرق ساعتين إلى عدد من المواضيع، وبرزت فيه كلمات من قبيل ​العنصرية​، والصحة النفسية، كما سلط الضوء على علاقة ميغان وهاري بالإعلام، فضلاً عن طبيعة الحياة في العائلة الملكية.