كشفت الممثلة ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، معاناتها خلال وجودها في القصر الملكي البريطاني، قبل تخليها وزوجها هاري عن واجباتهما الملكية العام الماضي، لدرجة أنها أحياناً كانت “تفقد الرغبة في الإستمرار على قيد الحياة”.
وفي حوارها وزوجها مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري، قالت ميغان إنها لم تكن تحصل على مساعدة عندما كانت تطلبها.
وسألت وينفري ميغان عما إذا كانت قد راودها شعور بإيذاء نفسها، أو أفكار إنتحارية في مرحلة ما، فأجابت: “نعم. تماما، بوضوح شديد ومخيف. ولم أكن أدري حين تنتابني هذه المشاعر إلى مَن ألجأ”.
وتطرّق الحوار الذي إستغرق ساعتين إلى عدد من المواضيع، وبرزت فيه كلمات من قبيل العنصرية، والصحة النفسية، كما سلط الضوء على علاقة ميغان وهاري بالإعلام، فضلاً عن طبيعة الحياة في العائلة الملكية.
الولية هذه مشتركة في مؤامرة دولية ضد بريطانيا العظمى وضد لندن بالذات هههههههههههههههههه فبعد ما سمعت انه
لندن المدينة الأولى في العالم من حيث عدد أصحاب الملايين الذين يعيشون فيها، متفوقة بذلك على نيويورك حسب دراسة جديدة .
وبحسب دراسة أجرتها وكالة “نايت فرانك” (Knight Frank) البريطانية .
يا ولية اجلي بهذلة العائلة المالكة لحين ما أصير ملياردير خلال سنتين ، وبعدين اعملي الي تريديه ههههههههههههههههه جاتك خيبة وانت اكثر وحدة مكروهة في بريطانيا هههههههههههههههه وتريدين تنافسين الأميرة ديانا ؟؟!! انتي وين وهي وين ؟؟!!
ثم هل احد ضربك على أيدك حتى تعملي نوكاح مع الأمير هاري ؟؟ هههههههههههههههههه ولية خايبة تبع كاوبوي هههههههههههههههههه نزلت الأسهم بتصريحاتها في البورصة ههههههههههههههه مستقصداني اكيد هههههههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟