أثارت المدوّنة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية هند القحطاني غضب عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اعتبارها أن خلع الحجاب وإظهار أجزاء من الجسد لا يُغضبان الله، على حد قولها.

وجاء كلام القحطاني خلال بث مباشر مع متابعيها في معرض ردّها على مستخدمة قالت: “هنودة والله إني أحب سناباتك ودايم أتابعك بس نفسي أعرف ليه أنتي تزعلين ربك اللي منعم عليك بنعمة، أنا ما أقول إنك ما تحمدين الله على النعم اللي منعمها عليك بس ودي أعرف ليش تغضبين الله بكشفك عن بعض من جسدك، واللي آخر من ذي الأشياء، ما نقول إلا الله يهديك، منى تفكري في الموضوع لا تنسين أن فيه دنيا وأخر ترا الشهرة ما رح تنفعك بالخير ما فيه أحد بيدخل معك قبرك ما فيه أحد، بيتحمل ذنوبك خليك شوي واعية في هاذا الموضوع”.

يُذكر أن هند القحطاني كانت ترتدي النقاب، وخلعته بعد انتقالها للعيش في الولايات المتحدة الأميركية. وكانت قد قالت في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، إنها لا تحب الكمّامة إذ تذكّرها بالنقاب وتُشعرها بالاختناق والتعب النفسي.