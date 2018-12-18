شاهدوا.. والدة الملازم محمد قرياني فخورة بابنها بتصديه للعدو الاسرائيلي.. لن تصدقوا ما فعلته سابقا” !

#محمد_قرياني هاشتاغ استحق بجدارة، أن يحتلّ صدارة “تويتر” اليوم. موقف شجاع ومقدام، للملازم أول في الجيش اللبناني محمد قرياني الذي وقف اليوم، بوجه جنود الإحتلال الإسرائيلي، عن مسافة صفر في منطقة «كروم الشراقي» في بلدة «ميس الجبل»، بعد محاولتهم اجتياز السياج التقني، هناك، عبر جلب ثلاث حفارات الى المكان.

وقف قرياني، في هذه اللحظة، صارخاً باللغة الإنكليزية «Behind The Tree» (خلف الشجرة)، وشاهراً سلاحه بوجه هؤلاء الجنود، فاضطروا الى التراجع، والإختباء خلف المتاريس.

هذه اللحظة التي وثقت بالصوت والصورة، قام بمشاركتها العديد من المغردين، متغنّين ببطولة قرياني وشجاعته، ومستذكرين أيضاً نسبه العائلي.

وبحسب صحيفة “الأخبار”، فإنّ الملازم أول، ينتمي الى عائلة مقاومة، والدته الحاجة فاطمة عز الدين، التي حرقت دبابة «الميركافا» الصهيونية في ساحة بلدة «برج رحال» (الجنوب)، عام 1984. هكذا، انتشرت صور لقرياني، مبتسماً، بعد إنجاز مهمته الوطنية السامية.