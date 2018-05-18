شاهد.. آيس كريم في ​إيرلندا​ بطعم الكاتشب

بدأ متجر لبيع ​الآيس كريم​ في ​إيرلندا​، بتقديم المثلجات بنكهات غير تقليدية.

وصُدم ​جيلاتي إينيسكرون​، في كو سليجو، برد فعل الجمهور بعد إدخال آيس كريم بنكهة ​الطماطم​ إلى متجره.

وفي حديث لصحيفة آيريش إندبندنت، قال أودود: “التحقت بجامعة جيلاتو في ​بولونيا​، ​إيطاليا​ عام 2012، لإتقان فن صنع الجيلاتي والآيس كريم”.



وأضاف: “عادة ما تكون ردود الفعل الأولية لدى الناس تجاه الآيس كريم ب​الكاتشب​ غير جيدة، لكن بعد تذوقه غالباً ما يتغير انطباعهم، حيث تشبه النهكة طعم الآيس كريم الحار”.

وما أن تم نشر مقطع فيديو للآيس كريم بالكاتشب الذي يقدمه المتجر عل مواقع التواصل الإجتماعي، جمع أكثر من 30 مليون مشاهدة.