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شاهد .. أحدث ظهور لتركي آل الشيخ ” لا تسمعون الإشاعات “

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نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ليطمئن متابعيه ومحبيه على حالته الصحية عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا .

وظهر آل الشيخ في الصورة أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية ويبدو عليه التعب والإرهاق .

ووجه تركي آل الشيخ من خلال تلك الصورة الشكر لكل من سأل عنه وطالب بعدم الالتفات للشائعات والأخبار الزائفة .. فكتب في تعليقه عليها قائلا : ” أشكر كل من سأل عنى .. أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات ” .

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أشكر كل من سأل عني انا بخير ولاتسمعون الاشاعات🇸🇦🙏🏻❤️

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