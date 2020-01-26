شاهد .. أحدث ظهور لتركي آل الشيخ ” لا تسمعون الإشاعات “

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ليطمئن متابعيه ومحبيه على حالته الصحية عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا .
وظهر آل الشيخ في الصورة أثناء إجراء بعض الفحوصات الطبية ويبدو عليه التعب والإرهاق .
ووجه تركي آل الشيخ من خلال تلك الصورة الشكر لكل من سأل عنه وطالب بعدم الالتفات للشائعات والأخبار الزائفة .. فكتب في تعليقه عليها قائلا : ” أشكر كل من سأل عنى .. أنا بخير ولا تسمعون الإشاعات ” .
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