نشرت الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” مقطع فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” خلال تواجدها في مطعم زجاجي تحت الماء في جزر المالديف .

وظهرت روان بن حسين في الفيديو وهي جالسة على كرسي أمام أحد الطاولات ومحاطة بالمياه التي تحتوي على الأسماك ويفصلها عنها الألواح الزجاجية .

وكتبت روان في تعليقها على الفيديو قائلة : ” تدرون أنه هذا أكبر مطعم زجاجي في العالم بعمق 5.8 متر تحت سطح البحر .. كل ما يمر قرش صغير أتذكر أغنية لونا المفضلة بيبي شاركدود وحشتني بنتي القمر ” .

وتفاعل المتابعون بشكل كبير على مقطع الفيديو وأشاد البعض منهم بجمال روان بن حسين واصفين إياها ب ” حورية البحر ” .