تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام أستاذ جامعي في معهد الخدمة الإجتماعية بمحافظة الأسكندرية بإهانة وسب القرآن الكريم والإساءة إلى الإسلام وللرسول ﷺ .

ويظهر في مقطع الفيديو الدكتور الجامعي ويدعى ” محمد مهدلي ” وهو يتناقش مع الطلبة أثناء المحاضرة عن أسباب حادث الطعن في فرنسا وعلاقته بالدين الإسلامي .

وتطرق في حديثه قائلاً أنه يجوز للإبن الزواج من أمه وإن الإسلام دين معقد لتحريمه زواج الإبن من أمه .

ليعترض الطلبة الموجودون بالمحاضرة على ما قاله وقاطعه أحد الطلاب قائلا : ” الآية صريحة يا دكتور ” .. ليرد عليه الأخير ردا صادما وقال : ” بلا آية بلا زفت ” .

وهو الأمر الذي أثار غضب الطلاب لإهانة الأستاذ الجامعي للقرآن الكريم ليقوم بطردهم من المحاضرة ورفض الاستماع إليهم .

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر عن إيقاف محمد مهدلي وإحالته للتحقيق في ضوء ما تم تداوله على منصات التواصل الإجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية .