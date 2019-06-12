شاهد .. أم تلقي برضيعتها في صندوق القمامة !!

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي فيديو صادما لأم تلقي برضيعتها حديثة الولادة في صندوق القمامة .

الأم تدعى ” وارابورن ” وتبلغ من العمر 29 عاما وأنجبت الطفلة يوم الأربعاء الماضي في شقتها في مدينة ” ساموت براكان ” بوسط تايلاند . . وفي اليوم التالي استقلت دراجتها النارية إلى مدينة مجاورة بحثا عن مكان للتخلص منها .

وظهرت في الفيديو الذي تم الحصول عليه بواسطة كاميرا مراقبة وهي تلقي حقيبة سوداء بالقرب من مكب قمامة على جانب الطريق وهي تتلفت حولها للتأكد من عدم رؤية أحد لها .. ثم ركبت بعد ذلك وارابورن دراجتها النارية مع ابنتها التي تبلغ من العمر 7 سنوات وتركت الرضيعة في صندوق القمامة لمدة 4 ساعات في الحرارة الشديدة .

وعثر جامع القمامة على الطفلة وقام بإبلاغ الشرطة التي قامت بنقل الرضيعة إلى مستشفى سامبران .

وألقت السلطات القبض على وارابورن وهي تعاني من مضاعفات الولادة وتم نقلها إلى نفس المستشفى .

ووجه إليها تهمة التخلي عن طفل دون سن التاسعة وبالتحقيق معها اعترفت الأم بالواقعة وإنها قامت بذلك بسبب عدم امتلاكهم للمال الذي يساعدهم في تربية طفل آخر فهي لديها 4 أطفال آخرون غيرها .

وقالت أن زوجها يعمل سائق في مقاطعة أخرى ويحصل على 10 آلاف ” بات ” في الشهر وهذا لا يكفي لتربية عائلة كبيرة .

واعترفت قائلة : ” لقد وضعت الطفلة في المرحاض واضطررت إلى قطع الحبل السري بنفسي قبل أن اتركها في منطقة سامبران ولكنني لم اقصد قتلها وتركتها على أمل أن يعثر عليها أحد ما ويعتني بها وكنت قلقة من أن يراني أحد ولذلك غادرت بسرعة وأنا نادمة على ما فعلته ” .