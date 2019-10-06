شاهد .. أول حديث لوالد قاتل اللواء عبدالعزيز الفغم

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لعضو مجلس الشورى السعودي السابق ” مشعل ممدوح آل علي ” والد قاتل اللواء ” عبد العزيز الفغم ” الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وظهر ” مشعل ممدوح آل علي ” في مقطع الفيديو أثناء تلقيه العزاء من أمراء سعوديين إثرمقتل نجله على أيدى رجال الأمن بعد إقدامه على قتل اللواء عبدالعزيز الفغم في الحديث الأول له بعد الواقعة .

وتحدث مشعل في الفيديو عن ملوك المملكة العربية السعودية المتعاقبين وأشار إلى أن كلا منهم له بصمته التي تركها في البلاد .

وتوافد على مشعل آل علي عددا من الأمراء والشخصيات السعودية المعروفة لتقديم واجب العزاء في إبنه .. بالتزامن مع العزاء الذي أقامته أسرة الراحل اللواء الفغم .

وحظي مشعل ممدوح آل علي بتعاطف واسع من قبل السعوديين خاصة إثر مبادرته بالتحامل على مصابه وسرعة الحضور لأداء صلاة الجنازة على الفغم وتعزية ذويه ومشاركتهم ألم الفاجعة منذ اللحظات الأولى .



الدكتور مشعل الممدوح ال علي في منزله بمجلس العزاء في ابنه رحمه الله متحدثاً عن الملك عبدالعزيز رحمه الله وهذه الدوله المباركه وملوكها وقادتها حفظ الله هده البلاد وخادم الحرمين وولي عهده pic.twitter.com/MqSnlO91kQ — نايف حزل ابن عنيزان (@naif_sh6) October 5, 2019