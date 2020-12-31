احتفلت نيوزيلندا بوداع عام 2020 واستقبال عام 2021 حيث تجاوزت الساعة الثانية عشر ليلا بتوقيتهم وبذلك تصبح أول دولة في العالم تستقبل العام الجديد .

وشهدت الاحتفالات عروض ليزر وألعاب نارية مبهرة على برج ” سكاي تاور ” الذي يبلغ ارتفاعه 328 مترا والتي شاهدها آلاف المواطنين في فيكتوريا سانت ويست في وسط أوكلاند .

وإلى جانب الألعاب النارية والعروض الضوئية المبهرة استمتع الحضور بالموسيقى التي كانت تصدر عن مكبرات صوت عملاقة تم تركيبها احتفالا بالمناسبة .

يذكر أن رئيسة وزراء نيوزيلندا ” جاسيندا أردرن ” كانت قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن رفع القيود التي كانت مفروضة بمدينة أوكلاند لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا مؤكدة أن بلادها تغلبت على الفيروس مرة أخرى .