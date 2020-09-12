تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة شابة سعودية تدعى ” وفاء ” تعمل في صالون حلاقة بمحافظة الطائف في المملكة العربية السعودية .

لتكون بذلك هي الفتاة الأولى بالمملكة التي تعمل في صالون للحلاقة .

وتظهر الشابة السعودية في مقطع الفيديو وهي بداخل الصالون الخاص بها وهي تقوم بالحلاقة لطفل جالس أمامها على الكرسي بينما يقوم أحد الأشخاص وسيدة معه بتصويرها ودعمها معنويا وتشجيعها .

وأشارت تعليقات المتابعين إلى أن هذه الفتاة تستقبل في الصالون زبائنها من الأطفال فقط .

وقال مصور الفيديو مشيدا بما تقوم به وفاء بإنها فخر ورمز للسعودية .

كما وجهت صاحبة الصالون رسالة إلى كل سعودي وسعودية بأن يعمل مهما كان هذا العمل وأن يعتمد على نفسه مهما كان المبلغ الذي يتربحه من وراء هذا العمل حتى ولو كان قليلا فسيكتسب من ورائه خبرة .

وتابعت : ” اكسب خبرة وإن شاء الله على المستقبل معانا نطور أنفسنا ونشتغل في أشغال إحنا نحبها .. فاعتمدوا على أنفسكم .. لا تمد إيدك للناس ولا تنتظر أحد يعطيك حاجة اشتغل ” .