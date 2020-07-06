نشر لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ” ديفيد بيكهام ” مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” احتفل من خلاله بمرور 21 عاما على زواجه من مصممة الأزياء ” فيكتوريا بيكهام ” .

وتضمن مقطع الفيديو مجموعة من الصور التي تجمع بين ديفيد بيكهام وزوجته وأطفالهما الأربعة موثقة أجمل اللحظات التي عاشوها خلال تلك السنوات .

وكتب بيكهام في تعليقه على الفيديو قائلا : ” قبل 23 عاما جلست مع غاري نيفيل وكان التلفاز مدارا على أحد عروض فرقة Spice Girls حينها أدرت وجهي نحوه وقلت إني معجب بتلك الصغيرة التي ترتدي زي المرأة القطة ” .

وتابع : ” من كان يعلم أن كل تلك السنوات التالية سنحتفل بذكرى زواجنا الـ21 وسنرزق بأربعة أطفال جميلين ومثاليين .. شكرا لك وعيد زواج سعيد .. أحبك ” .

ومن جانبها نشرت فيكتوريا بيكهام عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو ضم أيضا صورا مجمعة لها مع ديفيد وأطفالهما .

وعلّقت عليه قائلة : ” ذكرى زواج سعيد ديفيد .. لا أستطيع تصديق أنه مر 21 عاما منذ لفظنا كلمة ( أنا أوافق ) .. أربعة أطفال ، أربعة كلاب ، الكثير من الضحك .. أحبك أكثر في كل يوم يمر ” .