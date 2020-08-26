نشر الحساب الرسمي لمجلة ” فوغ العربية ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرم ” صورة للملكة ” رانيا ” من أحدث جلسة تصوير لها .

والتي تحضرت لها بمناسبة عيد ميلادها ال 50 الذي يوافق يوم 31 من شهر أغسطس الجاري .

وظهرت الملكة رانيا بفستان أبيض في إطلالة ملوكية من توقيع مصمم الأزياء السعودي ” محمد آشي ” .

وعلق محمد آشي على الصورة قائلا : ” بدأت بنشر سلسلة من حسابات النساء القويات اللواتي يغلب عليهن طابع الكياسة ممن يحدثن تغييرا في هذه الحياة المليئة بالتحديات التي نعيشها اليوم .. ولم يكن هناك وقت أنسب من الآن لصدور صورة الملكة رانيا هذه قبيل احتفالها بعيد ميلادها الخمسين ” .

وتابع : ” كي تعزز جهود التمكين والإلهام وإنه ليشرفني للغاية أنها اختارت هذا الفستان الذي حرصنا في تصميمه على أن يظهر القوة والطبيعة الملكية .. أتمنى لجلالتها أن تنعم بالصحة والعافية وعيد ميلاد سعيد على جلالتها ” .