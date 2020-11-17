نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلالها عن خوضها لتجربة تمثيلية جديدة في مسلسل ” وادي الجن ” .

وظهرت ريهام سعيد في الصورة ب ” لوك مرعب ” على خلفية الشخصية التي ستقدمها بالمسلسل وكتبت في تعليقها عليها : ” مصطفي دهب متشكره علي جدعنتك ووقوفك جنبي إبن أصول صحيح ” .

وتابعت : ” الماكيير والكوافير بالنسبه للفنان حاجة مهمه جدا والأهم لما تعرف إن الحاجة بتتعمل بحب واحترام مش سبوبة وبتتقضي ولما المصلحة تروح كل حاجة بتروح معاها ” .

وأضافت : ” معلش المكياج مرعب بس ده ماكياج الشخصية في المسلسل وملحقتش أغسل وشي بعد التصوير .. انتظروني في مسلسل وادي الجن أقوي مسلسل اتعمل في العشر سنين اللي فاتوا .. بإذن الله تبقي بداية جديدة ليا كممثلة واحقق الحلم ” .