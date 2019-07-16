الصفحة الرئيسية منوعات شاهد .. إمرأة تطيح راهب من أعلى المسرح بسبب جملة ” السمينات...

شاهد .. إمرأة تطيح راهب من أعلى المسرح بسبب جملة ” السمينات لا يدخلن الجنة “

بواسطة -
3 98

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تلقى براهب كان يلقي موعظة من فوق خشبة مسرح بشرق البرازيل .

حيث تعرض الأب ” مارسيلو روسي ” للاعتداء عليه من قبل إحدي السيدات السمينات اللاتي حضرن الموعظة أثناء الاحتفال بالقداس على شاشة التليفزيون “Cancao Nova” .

بسبب جملته التي قالها أن : ” السمينات لا يدخلن الجنة ” .

الأمر الذي أثار غضب السيدة السمينة وجعلها تتخطى الحراسات ووصلت إلى أعلى المسرح ودفعته بقوة حتى سقط من المسرح .

 ولم يتعرض الراهب للإصابة بشدة حيث جاء الطاقم الطبي لإنقاذه ثم عاد ليترأس الإحتفال مرة أخرى حتى نهايته .

3 تعليق

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.