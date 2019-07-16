شاهد .. إمرأة تطيح راهب من أعلى المسرح بسبب جملة ” السمينات لا يدخلن الجنة “

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسيدة تلقى براهب كان يلقي موعظة من فوق خشبة مسرح بشرق البرازيل .
حيث تعرض الأب ” مارسيلو روسي ” للاعتداء عليه من قبل إحدي السيدات السمينات اللاتي حضرن الموعظة أثناء الاحتفال بالقداس على شاشة التليفزيون “Cancao Nova” .
بسبب جملته التي قالها أن : ” السمينات لا يدخلن الجنة ” .
الأمر الذي أثار غضب السيدة السمينة وجعلها تتخطى الحراسات ووصلت إلى أعلى المسرح ودفعته بقوة حتى سقط من المسرح .
ولم يتعرض الراهب للإصابة بشدة حيث جاء الطاقم الطبي لإنقاذه ثم عاد ليترأس الإحتفال مرة أخرى حتى نهايته .
Padre Marcelo Rossi sofreu agressão enquanto celebrava missa na TV Canção Nova.
Estamos aguardando o pronunciamento oficial da instituição para mais informações sobre o estado de saúde do Padre.
Rezemos por ele. pic.twitter.com/rYknE2MlqC
— Cooperadores da Verdade (@oscooperadores) July 14, 2019