حلت الإعلامية ” إنجي علي ” ضيفة إحدى حلقات برنامج ” شيخ الحارة والجريئة ” الذي تقدمه المخرجة ” إيناس الدغيدي ” على قناة القاهرة والناس .

وخلال الحلقة كشفت إنجي علي عن حقيقة علاقتها بطلاق زوجها السابق ” طارق العريان ” والفنانة ” أصالة ” بسبب ما تردد من أخبار خلال الآونة الأخيرة حول علاقتها بذلك وإمكانية رجوع إنجي علي له مرة أخرى .

فقالت : ” أنا محدش خد طارق مني إحنا سبنا بعض وبعد فترة طويلة اتجوز .. ومفيش حاجة بينا دلوقتي واستحالة الدنيا ترجع زي زمان ” .

وتابعت : ” طارق كان أول راجل في حياتي وحبيته جدا وهو كمان حبني جدا وكنا بنشتغل مع بعض .. بعد كده انفصلنا وأنا بقى عندي حياتي وهو عنده حياته وبعد كده ارتبط بأصالة وقبل ما يتجوزها سألني .. ولا هو جه جنبي ولا أنا جيت جنبه ” .

أما عن معرفتها بوجود مشاعر من أصالة تجاه العريان خلال زواجها منه قالت إنجي علي : ” ممكن تسألوهم هم لكن أنا محستش بحاجة زي دي ورحلة إسبانيا كانت لتصوير كليب يا مجنون ” .

وأضافت : ” معرفش ليه بعد انفصاله عن أصالة بدأوا يحشروني في موضوع طلاقهم بشكل مش لطيف وأنا مش بعلق .. واللي ماسك الصفحة بتاعتي على إنستجرام قاللي أصالة عملتلك انفولو ” .