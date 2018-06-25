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شاهد .. إيرانية محجبة تكشف عن بطنها أثناء تشجيع منتخب بلادها في روسيا!

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شاهد .. إيرانية محجبة تكشف عن بطنها أثناء تشجيع منتخب بلادها في روسيا!

شاهد .. إيرانية محجبة تكشف عن بطنها أثناء تشجيع منتخب بلادها في روسيا!

أثارت فتاة إيرانية جدلاً واسعاً، بعد انتشار صورة لها أثناء تشجيع منتخب بلادها في المباراة التي جمعت إيران بإسبانيا، الأربعاء الماضي.

وظهرت “الإيرانية” مختلفة تماما عن صورة البطاقة التي من المفترض أن المشجع يحملها، حيث تظهر في البطاقة وهي محجبة بينما وهي تشجع بخلاف ذلك. كما ظهرت الإيرانية في المدرجات كاشفة بطنها، رغم أن الحجاب في هويتها كان يغطي ليس فقط شعرها وإنما رقبتها أيضا.

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