شاهد .. إيفانكا ترامب بإطلالة جديدة تخطف الأنظار وتثير الجدل

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا من زيارة ” إيفانكا ترامب ” إبنة الرئيس الأمركي ” دونالد ترامب ” إلى كولومبيا في مهمة ضمن مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة .

وظهرت إيفانكا بإطلالة جديدة خطفت الأنظار إليها وأثارت إعجاب الجمهور .

حيث تخلت إيفانكا ترامب عن شعرها الطويل وظهرت بقصة شعر قصيرة بحيث يصل شعرها إلى الكتف .

وتضاربت اراء المتابعين حول مظهر إيفانكا الجديد حيث جاءت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي بين الإيجابية ومن أبدوا إعجابهم بشكلها الجديد .. وبين السلبية ممن يحب شكلها القديم ويرى إنه مناسب أكثر .

والبعض علق بأن إيفانكا تزداد جمالا كما لو أنها تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة .

Just landed in Bogota, Colombia. Thank you Vice President Marta Lucía Ramírez for the warm welcome. Looking forward to a great trip! 🇺🇸🇨🇴 #WGDP pic.twitter.com/v6Kit7dRcG

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 3, 2019