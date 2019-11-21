شاهد .. احتفال العائلة الملكية بعيد زواج الملكة إليزابيث والأمير فيليب ال 72

احتفلت العائلة المالكة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” بالذكرى الثانية والسبعين لزواج الملكة ” إليزابيث الثانية ” ودوق إدنبرة الأمير ” فيليب “والتي وافقت يوم الثلاثاء الماضي بمجموعة من الصور بالأبيض والأسود .

كما نشر حساب العائلة الملكية عبر ” فيس بوك ” و” تويتر ” اليوم صورة للملكة وفيليب يقفان على الشرفة الملكية فى يوم زفافهما في كاتدرائية وستمنستر آبي إلى جانب صورة حديثة للزوجين .

وتزوجت الأميرة إليزابيث بضابط البحرية فيليب ماونتباتن في كاتدرائية وستمنستر آبي بلندن في 20 نوفمبر من عام 1947 بعد عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية .. وتم الإعلان عن خطوبة فيليب وإليزابيث للجمهور يوم 10 يوليو عام 1947 .