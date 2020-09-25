تم اختبار روبوت عملاق يشبه شخصية الأنمي “غاندام”، Gundam، التي عرضت في السبعينات، يبلغ ارتفاعه نحو 18 مترا ووزنه نحو 24 طنا في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وتم نشر مقطع فيديو للاختبار يظهر فيه الروبوت وهو يسير، كما أنه مستوحى من شخصية مسلسل كارتوني كلاسيكي يدعى “غاندام”.

Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7 — Catsuka (@catsuka) September 21, 2020

الروبوت مصنوع من أكثر من 200 قطعة مكونة من خليط من الفولاذ والبلاستيك المقوى بألياف الكربون، وتم البدء في العمل عليه منذ عام 2014.

ومن المقرر أن يتم عرضه في “غاندام فاكتوري يوكوهاما”، وهو معلم جذب سياحي جديد كان من المفترض افتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكن الأمر تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.