احتفلت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي اليمنية أروى عمر بزفافها على خطيبها عبدالله المولد في أجواء رومانسية، وبحضور أفراد عائلتيهما ومجموعة من أصدقائهما المقربين.

وتصدر اسم أروى عمر قائمة الترند في تويتر بعد تداول لقطات من زفافها على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ “زواج أروى عمر”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زفاف المشهورة اليمنية المقيمة في السعودية، رغم عدم وجود لقطة واضحة لزوجها، وهو ما دفع البعض إلى التساؤل عن سبب إخفاء هويته حتى اللحظة.

كما اثارت اروى عمر سخرية بعض المتابعين بسبب ظهورها في احد المقاطع وهي تصف نفسها بأنها “ملكة السعودية”.

وقالت اروى عمر في الفيديو وهي ترد على احداهن التي وصفتها بالملكة بالقول: “كان في ملكة واحدة التي هي احلام الحين صار في ملكتين اروى عمر والملكة احلام” وتابعت “احلام ملكة الامارات واروى عمر ملكة السعودية”.

وقد اثار تصريح اروى عمر سخرية المتابعين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماغي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “اول شي خدي الجنسية السعودية بعدين قولي كلامك هذا ..هلاقة” و “صارو يوزعون الالقاب من الحراج ولا وش السالفه كل شوي وحده ملقبه نفسها” و “انت ملكه الجن”.