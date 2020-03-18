شاهد .. اعتداء الشرطة التركية على مسافرين سودانيين بالضرب في مطار إسطنبول

تداول رواد موقع التغريدات ” تويتر ” مقطع فيديو يوثق اعتداء الشرطة التركية بالضرب بطريقة وحشية على مسافرين سودانيين عالقين في مطار إسطنبول بعد إغلاق السلطات السودانية لمطار الخرطوم وقرارها بإغلاق المعابر الذي صدر مساء يوم الإثنين الماضي وبشكل مفاجئ وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا .

كما طلبت الخطوط التركية من الركاب السودانيين النزول من الطائرة وقاموا بإغلاق المكيف والأكسجين عنهم على الطائرة .

وبعد تدخل مسئول بالقنصلية السودانية بإسطنبول وإبلاغهم بموافقة الخطوط التركية على استضافتهم ليومين .. إلا أنه وبمجرد نزولهم من الطائرة قامت الشرطة التركية بالاعتداء عليهم وطردهم بالقوة من المطار .

الأمر الذي أثار استياء وغضب الكثير من المتابعين على السوشيال ميديا وانطلق هاشتاج ” ضرب سودانيين بمطار تركيا ” الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي .