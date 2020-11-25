انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء على مصاب فلسطيني داخل سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحاولة إعتقاله .

حيث يظهر في مقطع الفيديو مهاجمة عدد من الجنود الإسرائيليين لسيارة إسعاف تحمل شابا فلسطينيا مصابا وحاولوا سحبه من السيارة بالقوة إلا أن رجال الإسعاف منعوهم من ذلك .

وأدانت ” مي الكيلة ” وزيرة الصحة الفلسطينية هذا الاعتداء في تصريحات لها قائلة : ” العالم شاهد بالصوت والصورة كيف اقتحم جنود الاحتلال سيارة إسعاف بقوة السلاح محاولين اعتقال أحد المصابين دون مراعاة لحالته الصحية ” .

وتابعت : ” الاعتداء تم دون أي احترام للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على احترام وحماية الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية وضمان عدم تعرض أفراد الطواقم الطبية لأي خطر أو إصابتهم بأي أذى ” .

وأضافت الكيلة : ” القانون ينص أيضا على عدم مهاجمة المستشفيات ولا سيارات الإسعاف وعدم إلحاق الضرر بها ” .