انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يسجل اعتداء عدد من الجنود اللبنانيين بالضرب علي طبيب يدعى ” لؤي شبلي ” يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى دار الشفاء في مدينة طرابلس .

وذلك أثناء قيامه بعمله من داخل المستشفى .. ويظهر في مقطع الفيديو عدد من الجنود بالجيش اللبناني وهم يحيطون بالطبيب ويصرخون في وجهه قبل أن يقدم إثنان منهم على توجيه اللكمات له في وجهه .

ويرجع السبب في ذلك إلى أن هؤلاء الجنود كانوا يريدون التحقيق مع شخص أصيب بالرصاص غير أن الطبيب رفض ذلك لأن حالة المصاب الصحية كانت غير مستقرة ولا تسمح بإجراء تحقيق معه .

وأثار الفيديو استياء وغضب الشارع اللبناني وتصاعدت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات فورية بحق العسكريين الذين اعتدوا على الطبيب .

وعلقت وزيرة الدفاع اللبنانية ” زينة عكر ” على الواقعة فقالت : ” نحن لا نقبل أبدا أن يعتدى على كرامة أي مواطن .. فكيف على كرامة طبيب في وقت خدمته في مستشفى ” .

وخرجت قيادة الجيش اللبناني ببيان أعربت عن أسفها عما حصل مؤكدة أن ما قام به هؤلاء العسكريَين هو عمل فردي لا يمثل المؤسسة وأخلاقياتها ومبادئها .

كما أشارت إلى إنه تم توقيفهما وفتح تحقيقا بالحادثة .. وأكدت على احترامها الشديد للجسم الطبي وتقديرها لرسالته الإنسانية السامية .