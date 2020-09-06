انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق إعتداء مواطنين كويتيين على عامل مصري بالضرب المبرح في محل للألعاب الإلكترونية بمنطقة الفحيحيل بالكويت .

ويظهر في مقطع الفيديو الذي تم تسجيله منذ لحظة دخول الشابين إلى المحل ومعهم من يقوم بالتصوير محادثتهم القصيرة مع العامل المصري ليفاجأ بعد ذلك باعتدائهم عليه بالضرب دون توقف .

وأظهرت الطريقة التي تم بها تصوير مقطع الفيديو بأن هؤلاء الشباب كانوا يخططون للقيام بهذا الأمر .

وأثارت هذه الواقعة غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة معاقبة المعتدين وتحرك السلطات المعنية لوقف هذه التجاوزات بحق العمال الوافدين وخصوصا المصريين منهم في الكويت .