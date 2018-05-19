شاهد اعتداء وحشي وطعن موظف في قلب مستشفى بالمدينة.. والقبض على الجاني

أقدم شخص مجهول على الاعتداء على موظف في إحدى المستشفيات في #المدينة .



وأظهرت كاميرا المراقبة التي التقطت الاعتداء الوحشي، رجلاً يدخل ردهة المستشفى ويتوجه إلى أحد الموظفين ويوجه له طعنة بسلاح أبيض لم يظهر جلياً على الكاميرا، عدة مرات، وقد بدا الدم على الأرض تحت الموظف الذي تم إنقاذه من بين يدي المعتدي.



وفي حين لم تتضح أسباب الاعتداء، لا سيما في ظل أنباء عن هروب المعتدي، أكدت وزارة الصحة السعودية أنها تتابع باهتمام مع الجهات الأمنية والمستشفى الخاص الاعتداء الذي حصل على أحد الممارسين الصحيين وذلك لإيقاع أقصى العقوبات بحق المعتدي. وألقت الجهات الأمنية في #المدينة المنورة، الجمعة، القبض على شخص سدد طعنات بآلة حادة في يد أحد الممارسين الصحيين بمستشفى خاص، ثم فر هارباً بعد جريمته.