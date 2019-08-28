شاهد .. افتتاح ” جيم إسلامي ” في مصر .. الموسيقى ممنوعة والأذكار والتسابيح بديلا عنها

في حدث غريب من نوعه شهدت محافظة بوسعيد في مصر إفتتاح أول ” جيم إسلامي ” قام على تأسيسه فريق مكون من 7 سيدات .

والتي قامت فكرة تأسيسه على جذب المنتقبات والملتزمات اللواتي يعتبرن لعب الرياضة على نغمات الموسيقى حرام .. حيث قاموا باستبالها بالأذكار والتسابيح والاستغفار .

وكشفت ” أية السيد ” صاحبة فكرة الجيم وتعمل مدربة به أيضا أن العديد من زبائنها أطلقوا عليه ” جيم إسلامي ” لإنه يقوم على الغناء والزومبا والرقص بشكل أساسي .

وتحدثت عن نشاط اليوجا بالمركز الرياضي والذي يعتمد على الاستغفار والذكر أثناء الجلسات والتي تمنح بذلك طاقة إيجابية خاصة وراحة نفسية وثواب أفضل من الموسيقى والأغاني .

وأقبل عددا كبيرا من المحجبات والمنتقبات على الجيم والذين أبدوا سعادتهم بالفكرة وتشجيعهم لها وإنه مختلف عن الآخرين حيث يعتمد كليا على الذكر والاستغفار ويمنع تماما الرقص على الأغاني .

وتتراوح أسعار الجيم ما بين 65 إلى 75 جنيه في الشهر الواحد حسب النشاط والتمارين التي تشترك به الزبونة .