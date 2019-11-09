شاهد .. الإعلامي ” نيشان ” يحتفل بالمولد النبوي

نشر الإعلامي اللبناني ” نيشان ” عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة يحتفل بها بالمولد النبوي الشريف .

فكتب نيشان في تغريدته قائلا : ” وُلِدَ الهُدى فالكائناتُ ضياءُ وفمُ الزمانِ تَبسّمٌ وثناءُ الروحُ والملأُ الملائكُ حولهُ للدين والدنيا بهِ بُشَراء .. المولد النبوي الشريف ” .

وتفاعل متابعي نيشان على التغريدة مهنئين بالمولد النبوي ومن يشكره على مشاعره الطيبة خاصة وإنه مسيحي الديانة .. ولكنه دائما ما ينشر أدعية وأحاديث نبوية وآيات قرآنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي .