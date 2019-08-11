شاهد.. الاميرة شارلوت تمد لسانها للجماهير بدل تحيتهم!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتصرف ظفولي للأميرة شارلوت احرج والدتها كيت ميدلتون امام الجموع الغفيرة التي تنتظر التحية من العائلة المالكة.

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وفي التفاصيل، التفطت عدسات المصورين الدوقة وهي تتحدث لطفلتها وتطلب منها توجيه التحية للناس الا انها فاجأتها بتصرف عفوي، حيث أخرجت لسانها للجماهير بدلا من تحيتهم وذلك في سباق القوارب الخيري في جزيرة وايت.

تفاجأت كيت بهذا التصرف الغريب من الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، الا انها تعاملت مع الامر بذكاء واحتوته بالضحك، كما فعل الناس الحاضرين في المكان، وحاولت أيضاً منعها من القيام بتلك الحركة.