نشرت الناشطة الأردنية ” زين كرزون ” مقطع فيديو من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علقت من خلاله على نبأ إنفصالها عن خطيبها ” عبد الله كنعان ” وذلك بعد مرور شهر على إرتباطهما .

وأعربت زين كرزون عن رضاها بهذا القرار وبقضاء الله .. كما وجهت الشكر لرسائل الدعم والحب التي تلقتها من متابعيها منذ إعلان الخبر .

فقالت : ” صباح الرضا والحمد على كل شئ رب العالمين بيبعتلنا إياه بالحياة الواحد لما بيزرع بحياته بيحصد .. من إمبارح لليوم كمية رسايل منكم ما بتتخيلو قديش قوتني بعد رب العالمين ” .

وتابعت : ” بحبكم كتير وشكرا على كل مسج وصلني وكل شئ حلو وصلني منكم إنتم ناس رائعين .. يمكن كل الطاقة الحلوة اللي أنا بقالي سنين بعطيها ليكم لقيتها فيكم إمبارح ” .

وأضافت زين : ” لكل بنوتة بتشوفني وبتابعني أنا من زمان واقفة معاكي وإلى الآن أنا معاكي وإلى الآن أنا إنسانة قوية برب العالمين اللي الحمد لله بيحبني وواقف معي دائما وبيشوفلي الخير بحياتي.. ما تيأسوا بأي شي يصير معكم بحياتكم وما تخلوا أي شيء يكسركم في حياتكم ” .

واستكملت : ” أبدا ما تفكروا بالموضوع بشكل سلبي دائما خدوه للإيجابية .. أنا دائما قوية بإيماني برب العالمين .. وأنا كتير منيحة وما بدي أي حد بيتابعني يكون تعبان أو يائس لأن ربنا دائما يعوضنا بالأحسن ” .