انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” وقرينته السيدة ” انتصار ” من مشاركتهما في حفل عقد قرآن حنان عبد الرحمن إبنة صديقه الراحل والذي وافته المنية قبل سنوات .

وتم عقد القرآن بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور ” مصطفى مدبولي ” .. كما شهد الرئيس السيسي على عقد القرآن انطلاقا من العلاقة القوية التي كانت تجمعه بوالد العروس الراحل .

ويظهر في الصور التزام الحاضرين بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وحضور محدود لأهل العروسين وفقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .