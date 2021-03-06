استطلعت الإعلامية السعودية أودي الزبن، مذيعة برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، عالم الخطابات عبر مكالمة هاتفية حقيقية، مع سيدة تدعى ” أم عبدالله”، تعمل خطابة، ووجهت لها عدد من الأسئلة.



وقالت “أودي الزبن”، خلال توجيه عدة أسئلة للخطابة “أم عبدالله”:” قالوا عنك إن أنتِ خطابة تخطبين؟”، فردت “أم عبدالله”:”لو حد اتكلم علي وقال ما قصر معه”.



ووجهت “الزبن”، سؤالًا آخر للخطابة، قائلة:” إذا أبي مواصفات معينة ممكن تكون متوفرة عندك؟، وكم تأخدي؟”، فأجابت الخطابة:”المتزوج أخذ منه 5000 ريال، والشباب أخذ منهم 3000 ريال، والبنت 3000 ريال”.



وواصلت “الزبن”، أسئلتها للخطابة “أم عبدالله”، قائلة:” أنا أبي مواصفات معينة، ممكن تكون صعبة شوي أبي واحد يكون ثري جدًا، وأبي يكون غني وعنده فلوس، ويفتح لي بيت باسمي، و أبي شغالات، وطباخ وأبي يكون متفتح عشان أسافر، ويكون “open minded” ما يقعد يتناقر معي 24 ساعة؟، متى تردي لى خبر أرسلك صورتي؟”، مضيفة:” أنا جميلة وطويلة”.



وطرحت “الزبن”، سؤالًا على الخطابة “أم عبدالله”، وهو:”هل يطلبوا منك زواج مسيار ولا ما يطلبوا”، فردت “أم عبدالله”، قائلة:” يطلبوا مسيارًا مني، وأكثر الطلبات على المسيار، ويتراوح سنهم ما بين (55، 65، 42) عامًا، مؤكدة:” ما في صغار يبغون زواج مسيار”.