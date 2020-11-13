نشر السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي -اليوم الجمعة- مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه وهو يتناول فطور عراقي.

وشرح السفير البريطاني مكونات فطوره حيث قال: “اليوم عندي فطور عراقي مشهور كيمر وكاهي ومربى ودبس” وعلق قائلا “ماكو اطيب من الريوك العراقي، الطعم رهيب”.

وقد حظي الفيديو بمتابعة وتفاعل واسع وكان لافتا مقارنة بعض العراقيين بين السفيرين البريطاني والايراني حيث كتبت احدى الناشطات “.. الف عافيه بعد كلب.. غير سفير كيوت يالله انت سفير وسفير ايران سفير” فيما قالت اخرى “دولتك دازتك حتى تاكل. لو حتى تشوف وضع العراق شنو. تره المليشيات مسيطره على العراق مفروض دولتك تتخذ موقف حقيقي منها”.

وكان السفير البريطاني قد نشر سابقا مقطع فيديو ظهر فيه وهو يخبز الخبز العراقي على التنور وعلق عليه كاتبا: “البارحة جربت اخبز.. بس الظاهر اني مو ربة بيت معدّلة.. لكن الشي الايجابي بالموضوع انه تعلمت مثل شعبي جديد، انطي الخبز لخبازه.”.

البارحة جربت اخبز , بس الظاهر اني مو ربة بيت معدّلة

لكن الشي الايجابي بالموضوع انه تعلمت مثل شعبي جديد، انطي الخبز لخبازه. pic.twitter.com/KwDiarRe1y — Stephen Hickey (@sblhickey) March 11, 2020

يذكر ان ستيفن هيكي تم تعيينه سفيرا لبريطانيا في بغداد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.