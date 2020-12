Colorado grandmother gets $2 4M after being wrongly arrested while naked

ورفضت أونيل فتح الباب للضباط ما اضطرهم لفتحه باستخدام مفاتيحهم الخاصة، وألقوا القبض عليها عارية ، حيث كانت تستعد للاستحمام، وتم اقتيادها إلى السجن، وهي لا تزال عارية ، ومغطاة فقط ببطانية خلال النهار.

ويقول محامي أونيل ، ديفيد لين: ” كانت قضية صعبة، اعتقل ضباط إنفاذ القانون الذين اعتقدوا أنهم فوق القانون” أونيل” وهي عارية، لقد وضعوها على كرسي حديدي وقيدوا ذراعيها، وعندما حاولت مقاومتهم، تعاملوا معها بالصاعق الكهربائي مرتين”.

وأضاف : ” أونيل تعاني من مشاكل في الصحة العقلية ، لقد صدر حكم بتعويضها ب 3.6 مليون دولار، لكن قام قاض آخر في وقت لاحق بتخفيض التعويض إلى 2.4 مليون دولار “.