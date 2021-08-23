نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام من جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرا برفقة إبنتها ” أمينة ” .

وأعربت ريهام سعيد في تعليقها على الفيديو عن اعتذارها لأولادها بسبب انشغالها عنهم في عملها وتأثير ذلك والمشاكل التي تعرضت لها عليهم .. مؤكدة على رغبتها في بدء حياة جديدة .

فكتبت قائلة : ” قريبا جدا .. اخترت ابدأ حياتي الجديدة بصور مع بنتي .. يمكن عشان هي حته مني ، يمكن عشان هي جهدي وتعبي وأملي في الحياة ” .

وتابعت : ” كل مرة كنت بقع كنت بقوم عشانهم .. لأولادي أسفة علي كل لحظة الناس تسببت في ألم ليكم بسبب شغلي والناس اللي كلها شر .. اللي جاي أحلى أوعدكم .. يوسف وأمينة وطارق بحبكوا ” .

وكانت الإعلامية ريهام سعيد كانت قد أعلنت من عدة أسابيع عن اعتزالها تقديم البرامج التلفزيونية والعمل الإعلامي واتجاهها إلى مجال الفن والتمثيل .