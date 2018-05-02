شاهد.. القاء القبض على ممثلتين اباحيتين في دبي.. ما الذي قاما به!

القت قوات الأمن في دبي القبض على أختين توأمين بريطانيتين تعملان في شركة محاماة بتهمة الاعتداء على شرطية تحت أثار الكحول، إضافة الى شتم المرأة العربية.

وبعد التحقيقات مع الفتاتين تبين أنهما ألينا التي تبلغ من العمر 37 عاماً، وشقيقتها التوأم ساشا، لم تكملا دراستيهما القانونية ولم تجريا التدريب اللازم في بريطانيا من أجل مزاولة مهنة المحاماة، واللافت في الأمر أنه اكتشف أيضاً أنهما كانتا ممثلتين إباحيتين قبل ذلك، وأنهما ولدتا في روسيا البيضاء حيث كانتا تلعبان أدواراً بطولية في أفلام إباحية وحاولتا إخفاء ذلك عن السلطات.

مصادر أمنية في دبي اشارت الى أن إحدى دوريات الشرطة ضبطت الشقيقتين وهما في حالة سكر، وتواجهان تهمة رفض التعاون مع رجل شرطة والاعتداء على زميلته الشرطية، التي كانت موجودة ضمن قوة دورية الشرطة وقتها.