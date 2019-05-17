شاهد.. المغامسي يتأثر بسبب سؤال متصلة عن التقصير في الصلاة!

لم يستطع الشيخ صالح المغامسي، إخفاء تأثره أثناء رده على سؤال متصلة عن العودة للصلاة بعد تركها.

وقالت المتصلة في سؤالها للمغامسي في برنامجه اليومي “منابر النور” على قناة mbc: “انا لي سنوات عديدة لا اصلي احاول ان اجاهد نفسي والتزم شهر او شهرين وبعدها ارجع واترك الصلاة وانا خايفة يا شيخ من عذاب الله”.

وتابعت المتصلة: “وانا لا ازكي نفسي فيني الخير واعمل اعمال صالحة كثيرة ولكني لا اقدر اجاهد نفسي على الصلاة فأنا اخاف من عذاب الله واخاف من عذاب القبر فابغى تعطيني نصيحة انا وجميع اللي معانا لأن في فئة كبيرة من الناس مثلي”.

وقال المغامسي: “إنه يصعب تصور أن يمر على المسلم يوم وليلة خمسة فروض فقط لم يسجد لله ولا يصلي؛ هذا شيء صعب أن يتصور!”.

وتابع المغامسي: “لكن انت الليلة مثلا في سجودك اسألي الله ان يثبتك على دينه اسألي الله بقلب خالص ان يحبب اليك عبادته قولي يا ابنتي في دعائك اللهم ان كنت قريبة منك فلا تبعدني وان كنت بعيدة عنك فقربني”.