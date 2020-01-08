شاهد.. الملك الاردني يقلد ابنته الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني جناح الطيران

قلد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بحضور زوجته الملكة رانيا العبدالله والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية امس الأربعاء، ابنته الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، جناح الطيران.

وبحسب التلفزيون الاردني فإن تقليد الاميرة سلمى جناح الطيران جاء بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وإتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي، كأول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.